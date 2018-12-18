Кравчук предрек России распад в случае «захвата Украины»

18.12.2018 19:41



Леонид Кравчук, являющийся бывшим президентом Украины, предсказал «распад» России, в случае если она попытается включить в свой состав Украину, сообщают РИА новости. По его прогнозу, в случае вышеназванного исхода событий, Россия прекратит свое существование через год после захвата территорий своего «соседа». Он объяснил это тем, что для удержания захваченных территорий под государственным контролем придётся перебросить половину армии, а также около 70% бюджета будет уходить на аналогичные цели.