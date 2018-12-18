Путин подписал закон о запрете уличных табло с курсами валют

18.12.2018 19:27



Владимир Путин одобрил законопроект, запрещающий установку различных видов табло, баннеров, щитов, перетяжек и прочих подобных конструкций, на которых указываются курсы валют и которые находятся вне помещений банковских учреждений, сообщает РБК. Первыми с инициативой введения подобного законопроекта выступили представители Банка России в феврале текущего года. Данное предложение было аргументировано необходимостью ужесточения борьбы с незаконными «обменниками» валют, которые зачастую обманывают своих клиентов.