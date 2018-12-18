Немецкие компании инвестировали в экономику России 628 миллионов евро

18.12.2018 18:51



За текущий год в экономику России было инвестировано 628 млн. евро со стороны немецких компаний, сообщает «Российская газета». Лидирующими «инвестиционными» отраслями стали: сельская промышленность, перерабатывающие и телекоммуникационные сектора. Несмотря на непростые экономические взаимоотношения России с внешним миром, немецкие бизнесмены очень заинтересованы в плодотворном и долгосрочном сотрудничестве со страной.