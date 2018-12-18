Путин назвал главные задачи ВС России на следующий год

18.12.2018 17:57



Владимир Путин в ходе проведения заседания коллегии Министерства обороны обозначил первостепенные задачи для Вооруженных сил России на будущий год, сообщает RT. Первой из основных задач является продолжение укрепления ядерного потенциала отечественного вооружения. Вторым пунктом было названо повышение качества боевой и оперативной подготовки личного состава. Третий пункт – необходимость уменьшения времени, которое требуется для принятия какого – либо оперативного решения, причем на всех уровнях и звеньях командования.