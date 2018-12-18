Британский корабль-разведчик вошел в Черное море

18.12.2018 15:55



Военный корабль - разведчик Великобритании вошел в воды залива Чёрного моря сообщает «Lenta.ru». Корабль укомплектован эхолотами и датчиками, предназначенными для добычи военных данных. Кроме того, корабль оснащён шестиствольными пулеметами, использующими для стрельбы патроны калибра 7,62 мм, и двумя зенитными установками «Эрликон» калибром 20 миллиметров.