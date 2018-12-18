Госдума приняла закон об упрощении получения гражданства России

18.12.2018 14:57



Государственной думой был принят законопроект, сутью которого является упрощение получения гражданства Российской Федерации, сообщает RT. Данный законопроект, в первую очередь, направлен на наших соотечественников, проживающих на Украине и не имеющих российского гражданства. Законопроект даёт президенту России право определения категории иностранных граждан, к которой будут применены упрощённые меры для получения гражданства Российской Федерации.