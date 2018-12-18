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Депутаты Госдумы планируют обратиться в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине

18.12.2018 12:52
Депутаты Госдумы планируют обратиться в ОБСЕ из-за гонений на священников на Украине

Государственная дума направит обращение в Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Как передает РИА Новости, причиной этого являются гонения священников, которые происходят по всей Украине. Обосновывая этот шаг, спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что, таким образом, киевские власти нарушают базовый конституционный принцип «свобода вероисповедания». В соответствующем заявлении Госдума планирует рассмотреть вопрос «недопустимости разжигания религиозной розни и гонений против верующих и священнослужителей на Украине».

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