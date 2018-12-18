«Яндекс» покупает участок для новой штаб-квартиры в Москве за 145 млн долларов

18.12.2018 11:45



«Яндекс» покупает новую площадку для своего офиса, который будет располагаться в российской столице, передает «РГ» со ссылкой на сообщение компании. Как сообщается, уже заключено соглашение на приобретение нового участка, площадь которого будет составлять 4 га. Земля находится по адресу Косыгина, 15, и сегодня здесь располагается здание бывшей гостиницы «Орленок».

Права на площадку будут получены после того, как сделку согласуют с московским правительством. Известна и сумма сделки: за этот участок «Яндекс» заплатит 145 миллионов долларов (без учета НДС).