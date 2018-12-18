В России из-за нефтяников могут подорожать продукты

18.12.2018 09:59



В России снова могут подорожать продукты и товары первой необходимости. Как пишет «Коммерсант», письмо с соответствующим содержанием поступило на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Авторы послания – поставщики продуктов и ритейлеры. Они заявляют о том, что причиной роста цен является намерение нефтяников получить прибыль с помощью корпоративных клиентов на фоне заморозки цен на топливо. Что, в свою очередь, непременно приведет к увеличению стоимости товаров повседневного спроса.

В частности, нефтяники хотят повысить цену топлива на 30% для корпоративных клиентов, что приведет к увеличению стоимости перевозок на 10%. И, как следствие – рост стоимости продуктов на 1-8%. Как отмечают авторы письма, высокие цены затронут, в том числе, и скоропортящиеся продукты, ежедневно поставляемые в магазины.