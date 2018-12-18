В Вашингтоне признали беззащитность США перед гиперзвуковым оружием России

18.12.2018 09:33



На сегодняшний день США не имеют возможности вести борьбу с гиперзвуковым оружием России и Китая. Как передает Газета.ру со ссылкой на ТК Fox News, об этом говорится в докладе, который составили представители счетной палаты США. В частности, в документе говорится о том, что Москва и Пекин вкладываются в разработку гиперзвукового оружия, благодаря которому у стран появится возможность прорвать оборону новейших противоракетных систем. Плюс ко всему, это поможет России и Китаю использовать ядерное оружие.