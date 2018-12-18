В Генассамблее ООН приняли резолюцию Украины о милитаризации Крымского полуострова

18.12.2018 08:31



В Генассамблее ООН простым большинством голосов была принята крымская резолюция о так называемой «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря», информирует РИА Новости. Уточняется, что антироссийскую резолюцию поддержало 66 стран, 19 высказалось против. А вот большинство все-таки решило воздержаться: 72.

Суть документа в том, что авторы резолюции заявляют о серьезной озабоченности «в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой».