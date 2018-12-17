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Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым

17.12.2018 22:20
Названа дата начала продаж билетов на поезда в Крым

9 декабря 2019 года. Начиная с этой даты российское предприятие "Крымская железная дорога" начнет продажу билетов на поезда, которые будут проходить по Крымскому мосту. Вначале, поезда будут следовать по десяти маршрутам, далее количество маршрутов будет увеличено. Так, согласно данным предоставленным пресс-службой компании, поезда будут ходить в такие города Крыма, как Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кисловодска, Брянска и Мурманска, пишет РИА Новости.

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