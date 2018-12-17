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Природный заказник создадут в Рузе

17.12.2018 16:37
Природный заказник создадут в Рузе

Рузский городской округ Московской области сможет похвастаться новым природным заказником, который будет называться «Древняя озерная котловина у села Орешки», сообщает ТАСС. Об этом сообщило областное Министерство экологии и природопользования. Заказник будет внесен в общий реестр, с целью защиты обитающей на его территории природы и фауны. На текущий момент его территория особо страдает от «дикого» туризма, который наносит непоправимый ущерб его экологии. Общая площадь заповедника составит 153 гектара.

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