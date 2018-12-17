Украина готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по имеющейся информации, власти Украины готовят провокации на границе с Крымом в конце декабря текущего года. По его словам, данные действия украинский лидер обсуждает с западными военными специалистами, которые настаивают на проведении не сильно интенсивных боевых действий для того, чтобы не вызвать ответа российской стороны.
Вместе с тем, в Крыму успокоили жителей. Так, глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал данное сообщение, заявив, что Крым готов к любым провокациям, которые постоянно проходят на границе с Украиной с момента вхождения полуострова в состав РФ. По его словам, нынешняя власть, сейчас, имеет не слишком много возможностей, для того, чтобы серьезно навредить жителям, в первую очередь, из-за своего банкротства, пишет РИА Новости.
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Шапито, под погонялом "вукраина" должно прекратить свое существование, клоунов, его населяющих, отправить в ЕС по безвизу, пусть в сортирах арабских кварталов начинают свое великое шумерское возрождение, майданутую хунту развесить на фонарях праздничными гирляндами, а территорию вернуть по принадлежности заинтересованным лицам, признав экскримент дедушки Ленина провалившимся. Нам чужого не надо, но территория от Луганска до Одессы принадлежит России.