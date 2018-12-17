Украина готовит вооруженную провокацию на границе с Крымом

17.12.2018 20:36



Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что по имеющейся информации, власти Украины готовят провокации на границе с Крымом в конце декабря текущего года. По его словам, данные действия украинский лидер обсуждает с западными военными специалистами, которые настаивают на проведении не сильно интенсивных боевых действий для того, чтобы не вызвать ответа российской стороны.

Вместе с тем, в Крыму успокоили жителей. Так, глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал данное сообщение, заявив, что Крым готов к любым провокациям, которые постоянно проходят на границе с Украиной с момента вхождения полуострова в состав РФ. По его словам, нынешняя власть, сейчас, имеет не слишком много возможностей, для того, чтобы серьезно навредить жителям, в первую очередь, из-за своего банкротства, пишет РИА Новости.