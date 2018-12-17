Рада направила Порошенко закон о расширении контроля в Черном море

17.12.2018 18:31



Законопроект, расширяющий зону контроля Украины в Черном море, был направлен Верховной радой президенту Украины Петру Порошенко, сообщает «Газета.ру». Морская зона, прилегающая к Украине, попадает под регламент нового законопроекта и расширяется на 24 киллометра. Кроме того, в случае пересечения прилегающей морской зоны, ВСУ будет разрешено применять силовые методы по предотвращению пересечения нового «рубежа».