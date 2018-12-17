США рассказали о новых санкциях против России

17.12.2018 18:47



США рассматривают возможность введения новой «порции» санкций, направленных против России, сообщает «Lenta.ru». Об этом было сообщено Спецпредставителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером в рамках проведения брифинга для прессы в Брюсселе. Он заявил, что США рассмотрит возможность введения дополнительных санкций против России, в рамках коллективного сотрудничества с Европейскими странами. Новые санкции, если таковые будут, должны быть очень чётко выверены, в соответствии с текущими геополитическими обстоятельствами, а также они должны учитывать действия Европейских «союзников» США.