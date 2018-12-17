НЛО спугнул дикую лису в американском лесу

17.12.2018 14:20



Хищник быстро отреагировал, отпрыгнув в сторону.

В США камера с инфракрасной подсветкой, способная вести наблюдение за дикими животными в лесу в ночное время суток, запечатлела необычный НЛО.

Странный объект, похожий на светящуюся сферу, неожиданно появился из глубины лесы и пронесся мимо дикой лисы, занимавшейся поиском корма. Хищник, не ожидавший увидеть на своей территории непрошенного гостя, подпрыгнул от неожиданности и убежал подальше от возможной опасности.

Уфологи сразу же предположили, что на планету снова наведались пришельцы, которые наблюдают за состоянием земной флоры и фауны. Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг сообщил о том, что животные очень чувствительны к подобным инопланетным сферам. По его словам, такие шары являются телепатическими. Сфера, вероятно проявляла интерес к дикому животному, но лиса, почувствовав «иное» присутствие, умчалась прочь, пишет ufosightingsdaily.com.

По мнению скептиков в поле зрения камеры попал дрон либо какой-то другой земной аппарат.