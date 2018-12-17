Сергей Лавров заявил, что Россия не будет воевать с Украиной

17.12.2018 12:43



Глава российского МИДа Сергей Лавров заверил, что Россия не собирается воевать с Украиной, передает сайт kp.ru. Кроме этого, как подчеркнул министр, если Украина хочет оставаться «нейтральной стороной», то местным властям необходимо сделать так, чтобы в стране было комфортно проживать всем ее жителям. «Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю», — заключил глава МИД РФ.

Однако, по словам Лаврова, он не сомневается в том, что Киев будет продолжать попытки провокаций в акватории Керченского пролива.