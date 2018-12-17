СБУ проверит госслужащих на наличие родственников в Крыму

17.12.2018 11:07



СБУ займется проверкой государственных служащих на наличие в их семьях родственников с российским гражданством, особе внимание должно быть уделено представителям правоохранительных органов. Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, это президентское поручение должен будет исполнить глава службы Василий Грицак.

Комментируя свой приказ, Петр Порошенко отметил, что сегодня многие представители украинских властей имеют в России родственников, в том числе, и в Крыму. По итогам проверки могут появиться основания дл увольнения сотрудников государственных служб.