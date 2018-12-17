Евросоюз не хочет пускать Украину на свой рынок

17.12.2018 08:18



В Евросоюзе, как и раньше, не хотят видеть вариантов, чтобы интегрировать Украину в свой внутренний рынок. Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье советника министра иностранных дел Украины Тараса Качка, которую он написал для издания «Зеркало недели». Одним из примеров является энергетическая сфера.

Кроме этого, по его словам, Киев все время заявляет о том, что новый закон страны отвечает всем европейским законам относительно сферы технического регулирования, но в этом плане ЕС предпочитает откладывать соответствующее заключение.