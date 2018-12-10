Тегеран уходит под землю

10.12.2018 21:53



Столица Ирана опускается с поразительной скоростью. Ученые предупреждают, что спасать город, вероятно, уже слишком поздно.

Тегеран является одним из самых густонаселенных городов в Западной Азии. Здесь проживает почти 15 миллионов человек. Земля движется под крупнейшим мегаполисом. Исследование показало, что в некоторых местах город опускается с угрожающей скоростью примерно на 25 см в год.

Ученые из Германского научно-исследовательского центра геофизических исследований GFZ в Потсдаме с помощью спутниковых данных, решили выявить степень проседания земли, когда она начинает разрушаться сама по себе. Исследователи использовали интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR), позволяющий обнаружить даже самую небольшую разницу в деформации грунта.

Ученым удалось выяснить, что земля вокруг международного аэропорта Тегерана опускается почти на 5 см в год. Это, как считают специалисты, одна из наиболее умеренных зон проседания. Исследователи также установили, что 3 области в иранской столице опускаются со скоростью четверть метра в год. Причина, по которой город уходит под землю, заключается в том, что многочисленные подземные водные бассейны Ирана сильно истощены.

Ученые в своей исследовательской работе отмечают, что быстрое увеличение численности населения, развитие городов и промышленности способствуют увеличению потребности в водоснабжении в Тегеранской равнине.

«В результате истощения подземных вод земля быстро оседает», - сообщают исследователи.

С 1984 по 2011 годы в среднем уровень подземных вод в Тегеране снизился почти на 12 метров.

Огромные трещины в земле и под землей, провалы, повреждения домов, являются побочным эффектом опускания грунта. Некоторые трещины, образовавшиеся в земле к юго-востоку от Тегерана, достигают от нескольких километров в длину до четырех метров в ширину и глубину.

Часть из них угрожает разрушить линии электропередач и повредить железнодорожное полотно. Крупные плотины, собирающие дождевую воду, препятствуют пополнению водоносных горизонтов, что усугубляет проблему.

Кроме того, незаконное бурение скважин также способствует истощению грунтовых вод и повышает риск ускорения описываемых процессов. Иранские власти пытаются бороться с незаконным рытьем колодцев. Но пока проблема так и не решена, так как на месте уже ликвидированных скважин снова появляются новые, пишет express.co.uk.