Госдеп призывает Германию отказаться от "Северного потока - 2"

16.12.2018 11:28



Госдеп США одобрил резолюцию Европейского парламента, которая призывает аннулировать российский проект газопровода "Северный поток - 2". В Госдепе одобрили и санкционные ограничения продленные Советом Европы в отношении России, пишет ТАСС.

Также, представитель Госдепа в своем заявлении обратился к Германии, с требованием прислушаться к своим соседям, не желающим завершения строительства газопровода "Северный поток - 2" и отказаться от реализации проекта.