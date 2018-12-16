Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте

16.12.2018 10:49



Украинский лидер Петр Порошенко сбежал с дебатов Европейского парламента в Страсбурге, на которых должны были обсуждать проблемы выполнения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин. По его словам, во время дебатов украинская сторона подверглась серьезной критике. Так, были затронуты вопросы коррупции, деклараций чиновников, свободы СМИ, а также убийство Екатерины Гандзюк. А так как Порошенко был приглашен на дебаты только как гость, он не смог бы ответить на данные обвинения. Волошин считает, что подобным бегством парламентарии дали Порошенко "сохранить лицо", пишет газета Известия.