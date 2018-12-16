16.12.2018 10:21



16 декабря в Приморье проходят повторные выборы губернатора региона. За пост губернатора борются врио главы региона Олег Кожемяко (самовыдвиженец), Роза Чемери (партия "За женщин России"), Алексей Тимченко (Партия роста) и депутат Госдумы Андрей Андрейченко (ЛДПР).

По предварительной информации, предоставленной ЦИК, жители Приморского края проявляют хорошую активность на выборах. Так, на 12:00 по местному времени проголосовало более 204 тыс. избирателей, что составляет порядка 14% жителей региона, пишет РИА Новости.