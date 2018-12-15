Россию и Украину пригласили на переговоры ЕК по газу

15.12.2018 11:11



Россия и Украина получили приглашение присутствовать на переговорах по газовому вопросу, которые проводит Европейская комиссия. Такая информация поступила от вице-президента Комиссии Мароша Шефчовича. Встреча будет происходить в политическом формате. Также, по его словам, планируется, что на саммите будут присутствовать представители и коммерческих компаний, заинтересованных в обсуждении данного вопроса, пишет РБК.