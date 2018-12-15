Жан-Клод Юнкер растрепал волосы своей сотруднице на саммите ЕС

15.12.2018 10:42



В сети появилось видео очередного случая странного поведения главы Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера. Так, на кадрах видно, как Юнкер растрепал волосы одной из своих сотрудниц, далее комично изобразил, что ему холодно, после чего, пожимая руку другой сотруднице погладил ее по тыльной стороне ладони. Данный инцидент произошел во второй день саммита лидеров стран-членов Европейского союза, пишет РИА Новости.