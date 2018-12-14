В сети появилась информация о дате смерти Петра Порошенко

14.12.2018 13:24



В поисковике "Яндекс" появилась странная ошибка. Так, при поиске информации о президенте Украины Петре Порошенко, поисковик выдавал ссылку на страницу с информацией о его личности, где было указано, что украинский лидер скончался 11 декабря 2018 года. Специалисты "Яндекса" быстро устранили данную ошибку. В настоящее время выясняется происхождение подобной записи, пишет газета Известия.