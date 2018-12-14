В "Яндексе" объяснил появление даты смерти Порошенко

14.12.2018 22:47



От пресс-службы "Яндекса" поступило официальное разъяснение по поводу появления в поисковике информации о дате смерти лидера Украины Петра Порошенко. Так, согласно объяснению, ошибка появилась в связи с тем, что "Яндекс" размещает информацию из источников открытого типа. Поэтому в данной ситуация поисковик был агрегатором размещенной в сети информации. В настоящее время неверная информация удалена, пишет РИА Новости.