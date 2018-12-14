Меркель объяснила решение Евросоюза о продлении санкций против России

14.12.2018 21:48



Канцлер Германии Ангела Меркель дала разъяснения по принятому Европейским союзом решению о продлении санкционных ограничений в отношении России. Так, из слов канцлера следует, что лидеры Европейского союза не увидели сколько-нибудь существенных улучшений в ситуации сложившейся на Востоке Украины. В этой связи, совет ЕС не увидел возможности для отмены или хотя бы смягчения имеющихся санкций.

Напоминаем, что на заседании лидеров стран-членов Европейского союза, которое состоялось 13 декабря, было решено продлить на шесть месяцев санкционные ограничения, введенные в отношении России из-за отсутствия прогресса в реализации минских договоренностей, пишет РБК.