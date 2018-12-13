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ЕС продлил санкции против России

13.12.2018 21:38
ЕС продлил санкции против России

В связи с тем, что за прошедшее время лидеры стран-членов Европейского Союза не увидели никаких положительных изменений в реализации минских соглашений, ими было принято решение о продлении санкционных ограничений в отношении России. Такую информацию озвучил глава Европейского Совета Дональд Туск. По его словам, решение о продлении санкций принято единогласно. Санкционные ограничения будут продлены еще на шесть месяцев, пишет РИА Новости.

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