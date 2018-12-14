Ёлку из 230 тысяч бумажных проездных установили в метро Москвы

14.12.2018 18:30



Ёлка высотой 3,5 м была установлена в вестибюле станции метро «Тургеневская», сообщает «Газета Metro». Данная ёлка была бы вполне обычным явлением, если бы не одно «но»: дерево выполнено из 230 тыс. использованных проездных билетов «Единый». По заявлению представителя Московского метрополитена, были собраны использованные билеты, которые выкинули за один день. Общая масса конструкции сопоставима с массой ели, чья высота составляет 14 м. Подобным образом сотрудники метрополитена хотят донести до людей информацию, что для природы очень губительно подобное отношение и предлагают, что вместо одноразовых билетов лучше использовать один многоразовый проездной билет, тем самым минимизируя вред, наносимый природе.