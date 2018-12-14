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Сотрудники химфака МГУ создали лазерный меч джедая

14.12.2018 17:50
Сотрудники химфака МГУ создали лазерный меч джедая

Лазерный меч джедая был создан работниками факультета химии МГУ, сообщает «Вечерняя Москва». Внешним видом меч напоминает одноименное оружие из киновселенной «Звездные войны». Реализовано изделие при использовании обычных лазерных указок, совмещенных с фокусирующими линзами и бюджетным молекулярным оптическим анализатором. Но данное изобретение будет использоваться не как оружие, а как инструмент анализа состава различных жидких объектов.

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