Сотрудники химфака МГУ создали лазерный меч джедая

14.12.2018 17:50



Лазерный меч джедая был создан работниками факультета химии МГУ, сообщает «Вечерняя Москва». Внешним видом меч напоминает одноименное оружие из киновселенной «Звездные войны». Реализовано изделие при использовании обычных лазерных указок, совмещенных с фокусирующими линзами и бюджетным молекулярным оптическим анализатором. Но данное изобретение будет использоваться не как оружие, а как инструмент анализа состава различных жидких объектов.