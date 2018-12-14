Осужденный экс-адвокат Трампа призвал не верить президенту США

14.12.2018 17:28



Бывший адвокат действующего президента Америки Майкл Коэн заявил, что заплатил за «молчание» двум женщинам, с которыми Дональд Трамп вступал во внебрачную половую связь, сообщает ТАСС. Согласно его словам, Дональд Трамп знал о данных «выплатах» и одобрил их, поскольку заявления женщин в период предвыборной компании могли «похоронить» шансы Дональда Трампа на победу. Майкл Коэн был приговорен к трём годам заключения в прошедшую среду, 12 декабря. Президент Америки, в свою очередь, заявил, что его бывший адвокат лжёт и подобных действий попросту не было.