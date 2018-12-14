Поздравление от президента России прозвучит в метро Москвы в Новый год

14.12.2018 16:56



Поздравление президентом России граждан с Новым годом будет озвучено в метрополитене Москвы, путем использования системы громкоговорителей, сообщает RT. Об этом заявила официальная представительница московского метрополитена. Поздравления будут транслироваться на эскалаторах, в вестибюлях и непосредственно в поездах метро. Данное «праздничное» транслирование стало традиционным для московской «подземки».