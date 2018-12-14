Лукашенко уличил Россию в желании поглотить Белоруссию

14.12.2018 16:46



Минскую пресс – конференцию для российских журналистов буквально «взорвало» от заявления президента Белоруссии о намерениях России поглотить его страну, сообщает «Lenta.ru». По мнению Белорусского лидера, Россия скрыто пытается включить его страну в свой состав, путём глубокого интегрирования. Кроме тог он заявил, что некоторые российские представители открыто предлагали сценарий, в котором шесть областей Белоруссии присоединятся к России, путем вхождения в её государственный состав.