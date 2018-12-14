В Кремле ответили на слова Кадырова о финансировании Чечни

14.12.2018 15:00



Регионам всегда не хватает денег, им всегда нужно больше, заявил пресс – секретарь президента России Дмитрий Песков сообщает ИА REGNUM. Дмитрий Песков дал официальный ответ словам главы Чечни о том, что Чеченскому региону выделяют меньше денежных средств из государственного бюджета чем ему требуется. Кроме того, пресс – секретарь президента сообщил, что в ходе встреч главы России с главами регионов постоянно поднимается проблема нехватки финансирования, что является вполне нормальной практикой активного развития, т.к. денег всегда будет мало, даже не смотря на то, сколько их выделят.