ЦБ повысил ключевую ставку до 7,75%

14.12.2018 14:48



Центробанк России увеличил ключевую ставку на 0,25%, а её общая сумма составила 7,75%, сообщает «Коммерсантъ». Ключевая ставка повышается во второй раз за текущий год. Очередное повышение является предупредительной мерой, которая должна снизить риски инфляции, которые, в расчете на ближайший период, имеют очень высокие шансы на реализацию. Кроме того, Центробанк заявил, что, учитывая принятые меры, размер инфляции в следующего году составит 5 – 5,5%, а в 2020 году вернется к ранее обозначенному показателю в 4%.