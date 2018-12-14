Сбербанк собрал биометрические данные "миллионов" людей

14.12.2018 06:59



Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал о работе системы сбора биометрических данных клиентов кредитной организации. По его словам, в биометрической базе Сбербанка уже находятся данные "миллионов" россиян. Греф подчеркнул, что сбор биометрических данных населения идет серьезными темпами, которые значительно превышают темпы сбора данных государственной Единой биометрической системы, созданной ЦБ и "Ростелекомом", пишет газета Ведомости.