Владимир Путин рассказал, кто может стать президентом

13.12.2018 23:18



Выступая на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория" в Ярославле, президент России Владимир Путин ответил на вопрос: кто может стать президентом? Так, Путин считает, что на данной должности может оказаться любой человек, с совершенно любой профессией, самое важное, необходимо, чтобы он полностью посвятил большую часть своей жизни выбранному делу. Вместе с тем, Путин подчеркнул, что в большинстве случаев лидерами стран становятся представители юридических или экономических профессий, пишет РИА Новости.