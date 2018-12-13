Болтон исключил встречу Трампа и Путина в ближайшем будущем

13.12.2018 20:29



В ближайшем будущем встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не состоится. По словам советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, подобная встреча невозможна до тех пор, пока украинские военные корабли и их экипажи, задержанные российскими пограничниками за незаконное пересечение государственной границы РФ, находятся под арестом в России, пишет РБК.