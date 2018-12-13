«Роснефть» отказалась работать в Иране

13.12.2018 16:58



Российская нефтедобывающая компания «Роснефть» отказалась от работы с Иранской нефтяной компанией, сообщают «Ведомости». Ранее были запланированы совместные инвестиции двух нефтяных компаний в размере $30 млрд в добывающую отрасль Ирана, были разработаны юридические и правовые документы, всё шло к успешному заключению сотрудничества. Однако источники, близкие к руководству «Роснефти» заявили, что все предшествующие планы будут отменены. Это связано с угрозой США в сторону Ирана, о том, что будут введены санкции. Как всем известно, санкции все равно были введены против Ирана.