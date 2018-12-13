Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»
13.12.2018 16:52
Глава Сбербанка Герман Греф поведал о том, что программа «Спасибо» приносит огромный убыток компании, сообщают «Ведомости». Порядка 25 млрд рублей убытка принесла вышеназванная программа лояльности клиентов. А вот систему кэшбека Сбербанк вводить не намерен, поскольку «это не соответствует имиджу компании». Несмотря на убыточность программы «Спасибо», Сбербанк продолжит развитие и совершенствование данной программы.
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приносит большой убыток компании???? ...значит хреновые у ВАС менеджеры которые управляют НАШИМИ вкладами..а то что программы кэшбек в сбербанке не будет и так ясно ..вы же Наши деньги в своем кружке по интересам распределяете