Греф рассказал о большом «убытке» Сбербанка от программы «Спасибо»

13.12.2018 16:52



Глава Сбербанка Герман Греф поведал о том, что программа «Спасибо» приносит огромный убыток компании, сообщают «Ведомости». Порядка 25 млрд рублей убытка принесла вышеназванная программа лояльности клиентов. А вот систему кэшбека Сбербанк вводить не намерен, поскольку «это не соответствует имиджу компании». Несмотря на убыточность программы «Спасибо», Сбербанк продолжит развитие и совершенствование данной программы.