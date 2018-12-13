ФАС завела дело из-за повышения цен на цифровые ТВ-приставки

13.12.2018 16:00



Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась завышенными ценами на ТВ-приставки в ряде крупных магазинов по продаже электроники, сообщают «Ведомости». ФАС пристально следит за динамикой цен, в связи с тем, что формат телевизионного вещания переходит полностью на цифровой формат. Цены на приставки ценовой категории дешевле 1000 рублей за последнее время повысились на 40-90%, а в ценовой категории дороже 1000 рублей цены «подросли» на 10-80%. Напоминаем, что Россия еще в далеком 2006 году приняла международное соглашение о переходе на цифровое телевещание, с полным отключением аналоговой модели, но по различным причинам итоговое выполнение откладывалось.