Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ДЕК, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    66,2550
EUR (ЦБ)    75,3916

13 ДЕК, 15:07 МСК
USD (ЦБ)    66,2550
EUR (ЦБ)    75,3916

Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

13.12.2018 13:07
Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата. Как информирует ТАСС, с таким заявлением во время специального брифинга выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомнив, что в конце прошлого месяца Братислава выслала российского дипломата, и этот шаг, по ее словам, вызвал большое сожаление. Захарова отметила, что он обязан покинуть территорию России в двухдневный срок. Нота соответствующего содержания была вручена одиннадцатого декабря.

СМИ США называют Россию и Китай угрозой для человечества
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?

Давид и Голиаф: есть ли шанс у виртуальных банков одолеть традиционные кредитно-финансовые организации?
Экономика

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге заложили ледокол нового поколения «Евпатий Коловрат» для ВМФ России

В Санкт-Петербурге заложили ледокол нового поколения «Евпатий Коловрат» для ВМФ России

В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России

В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России

В Мурманске построили доковый цех для ремонта атомных ледоколов

В Мурманске построили доковый цех для ремонта атомных ледоколов

В Бурятии началась эксплуатация новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал»

В Бурятии началась эксплуатация новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Байкал»

Новости СМИ

Новости дня

14:59 В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем В больнице Благовещенска сделали перевязки канцелярским скотчем
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
Россия полетит на Луну за 1,5 трлн руб., нефтегазовые доходы России превысили 150 млрд долларов и другие новости четверга
14:53 Суд в Москве депортировал украинскую журналистку Суд в Москве депортировал украинскую журналистку
13:36 Киев ведет подготовку к провокации в Донбассе Киев ведет подготовку к провокации в Донбассе
12:40 Джордж Мартин обещает снять продолжение «Игры престолов» Джордж Мартин обещает снять продолжение «Игры престолов»
11:53 ФСБ задержали членов банды, которые собирали деньги для боевиков ФСБ задержали членов банды, которые собирали деньги для боевиков
11:10 Александр Кокорин рассказал, что будет делать в новогоднюю ночь Александр Кокорин рассказал, что будет делать в новогоднюю ночь
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
Отток капитала из России вырос в три раза, накопительную часть пенсии заморозят до 2021 года и другие новости среды
10:31 В Антарктиде началось таяние стабильных ледников В Антарктиде началось таяние стабильных ледников

Узнай, страна!

14:49 В Санкт-Петербурге заложили ледокол нового поколения «Евпатий Коловрат» для ВМФ России В Санкт-Петербурге заложили ледокол нового поколения «Евпатий Коловрат» для ВМФ России
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
Во Франции введено чрезвычайное положение, Украина не продлит договор о дружбе с Россией и другие новости вторника
14:00 В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России В Самарской области открыли производство трубопроводов для Sukhoi Superjet 100 и авиаотрасли России
12 ДЕК, 18:19 В Мурманске построили доковый цех для ремонта атомных ледоколов В Мурманске построили доковый цех для ремонта атомных ледоколов
12 ДЕК, 12:24 Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала Тамбовские ученые разработали проект по производству уникального посадочного материала
12 ДЕК, 10:06 Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft Точка притяжения для новгородских предпринимателей появилась в пабе Mycroft
10 ДЕК, 14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
10 ДЕК, 09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter