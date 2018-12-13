Москва объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

13.12.2018 13:07



Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата. Как информирует ТАСС, с таким заявлением во время специального брифинга выступила представитель МИД РФ Мария Захарова. Напомнив, что в конце прошлого месяца Братислава выслала российского дипломата, и этот шаг, по ее словам, вызвал большое сожаление. Захарова отметила, что он обязан покинуть территорию России в двухдневный срок. Нота соответствующего содержания была вручена одиннадцатого декабря.