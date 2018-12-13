СМИ США называют Россию и Китай угрозой для человечества

13.12.2018 08:28



Американские СМИ продолжают публиковать статьи, в которых речь идет о России. Как передает РИА Новости, в этот раз публикация за авторством Тома Рогана вышла в Washington Examiner. В ней говорится о том, что, если Россия и Китай все-таки изменят сегодняшний миропорядок (а журналист пишет о том, что его возглавляет США), то человечество ждут катастрофические последствия. Автор глубоко убежден, что именно благодаря Штатам «мир стал лучше, чем когда бы то ни было».