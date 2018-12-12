Ученые собрали полный скелет вымершего австралийского сумчатого льва

12.12.2018 23:51



Исследователи реконструировали скелет необычного существа, которое сбивало с толку ученых более 100 лет. Речь идет о так называемом сумчатом льве, который был впервые описан в 1859 году, когда ученые обнаружили фрагменты черепа и челюсти в штате Виктория, Австралия, пишет DailyMail.

За прошедшие десятилетия дополнительные открытия окаменелостей помогли нарисовать более ясную картину того, каким был этот древний хищник. Благодаря недавно найденным останкам, в том числе почти полному скелету, эксперты впервые соединили скелет сумчатого льва во всей его полноте.

Сумчатый лев, формально называемый Thyalacoleo carnifex, жил в Австралии во время плейстоцена. В последние годы окаменелости были найдены в Наракортских пещерах и на равнине Налларбор. Считается, что он весил более 100 килограммов (220 фунтов) и не похож ни на одно другое животное на Земле.

Недавний анализ анатомии показывает, что тела данных животных были хорошо приспособлены для «лазания или захвата добычи», пишет команда в новом исследовании, опубликованном в журнале PLOS One. Это говорит о том, что T. carnifex был «мусорщиком».

Реконструкция полного скелета также предполагает, что у вымершего животного был сильный мускулистый хвост, который был похож на штатив с задними конечностями, помогая скрепить тело, в то время как передние конечности использовались для других вещей. У него также, кажется, была жесткая нижняя часть спины, сильные передние конечности и сильные ключицы.

Хотя это не было бы хорошо для погони за добычей, эксперты говорят, что существо было хорошо приспособлено для охоты из засады.