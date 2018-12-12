Названы самые экологически чистые регионы России

12.12.2018 23:24



Экологический рейтинг российских регионов был представлен силами общественной организации "Зеленый патруль". Так, согласно рейтингу, самым экологически чистым регионом является Тамбовская область. Следом за ней расположились Алтайский край и Республика Алтай. Москва оказалась только на восьмой позиции. Вместе с тем, названы и самые неблагоприятные в экологическом плане регионы. Ими стали Свердловская, Иркутская, Челябинская, Московская и Нижегородская области, пишет газета Известия.