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Названы самые экологически чистые регионы России

12.12.2018 23:24
Названы самые экологически чистые регионы России

Экологический рейтинг российских регионов был представлен силами общественной организации "Зеленый патруль". Так, согласно рейтингу, самым экологически чистым регионом является Тамбовская область. Следом за ней расположились Алтайский край и Республика Алтай. Москва оказалась только на восьмой позиции. Вместе с тем, названы и самые неблагоприятные в экологическом плане регионы. Ими стали Свердловская, Иркутская, Челябинская, Московская и Нижегородская области, пишет газета Известия.

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