Европарламент выступил за прекращение проекта "Северный поток - 2"

12.12.2018 22:56



Европейский парламент принял резолюцию о прекращении реализации проекта российского газопровода "Северный поток - 2". По мнению членов парламента, данный проект является исключительно политическим. Также, парламентарии выразили уверенность в том, что строительство газопровода представляет серьезную угрозу для безопасности Европы. По итогам заседания Европейский парламент вынес резолюцию с требованием аннулировать данный проект, пишет ТАСС.