Германия выступила за продление санкций против России

12.12.2018 18:56



Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за продление санкций, направленных против России, сообщают «Известия». Данное решение обосновывается политически и общественно опасным поведением Российской Федерации. Таким образом, путем прямого намека на события в Керченском проливе, было обосновано решение о продлении очередной «порции» санкций. Тем не менее, все более очевидным становится тот факт, что санкции вредят не только России, но и всему мировому сообществу, в той или иной степени.