Арестованный командир украинского катера отказался от дачи показаний

12.12.2018 22:34



Еще один украинский капитан отказался от дачи показаний спецслужбам России. На этот раз речь идет о командире катера "Бердянск" Романе Мокряке. По словам его адвоката, Мокряк отказывается разговаривать до тех пор, пока не будет освобожден экипаж, находившийся под его командованием. Роман Мокряк заявляет, что он, как капитан, несет полную ответственность за действие своих подчиненных, которые выполняли приказ, и следовательно, не могут быть привлечены к ответственности.

Напоминаем, что 25 ноября текущего года три военных корабля Украины намеренно нарушили государственную границу РФ. В результате инцидента российские пограничники задержали суда и 24 моряков, которые в настоящее время арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы РФ, пишет РИА Новости.